Хабаровск заявил о готовности выйти на рынки Азербайджана

25 ноя. 11:10

Представители торгпредства России в Азербайджане провели онлайн-встречу с хабаровскими бизнесменами, сообщает пресс-служба представительства.

В ходе видеоконференции стороны уделили особое внимание участию в профильных выставочных мероприятиях, проходящих в Азербайджане, а также работе с азербайджанскими дистрибьюторами.

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов представил информацию о таможенных, логистических, финансовых аспектах выхода на рынок, потребностях азербайджанских потребителей и бизнеса в текущей экономической ситуации, возможностях торгпредства по поддержке экспортной работы российских предприятий. Также он ответил на вопросы предпринимателей из края.

Директор центра поддержки экспорта Хабаровского края Анастасия Молокова рассказала о внешнеторговом сотрудничестве региона с Азербайджаном, возможностях компаний по расширению ассортимента и наращиванию объема экспортных поставок.

Стоит добавить, что во встрече участвовали представители семи предприятий края, осуществляющих деятельность в деревообрабатывающей, пищевой, автомобильной, фармацевтической и целлюлозной промышленности, а также туризме.