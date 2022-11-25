Опрос: россияне стали тревожнее

25 ноя. 11:09

Уровень тревожности среди жителей России за неделю с 13 по 20 ноября вырос с 49% до 56%, сообщает Фонд «Общественное мнение».

Участники опроса отвечали на вопрос о том, какое настроение, по их мнению, преобладает среди их друзей, родных, коллег и знакомых. Более половины респондентов (56%) указали на тревожное настроение в обществе, а 37% - спокойное, с ответом затруднились 7% респондентов.

Опрос проводился 18-20 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.