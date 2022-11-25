Наставник сборной Ирана раскритиковал журналиста за вопросы о ситуации в стране

25 ноя. 10:58

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш раскритиковал британского журналиста, задавшего ему вопрос о ситуации в стране.

"Почему вы не задаете такие вопросы Гарету Саутгейту (главному тренеру сборной Англии - прим. ред.)? Я хочу задать вам один вопрос. Справедливо ли спрашивать такое у других тренеров?", - поведал португальский специалист.

Он также предложил журналисту задать Саутгейту вопрос о выходе Англии и США из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на британскую газету Evening Standard.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.