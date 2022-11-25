Москва к вечеру встанет в девятибалльных пробках

25 ноя. 11:02

В пятницу с 16.00 в Москве начнется час пик, пробки могут достигнуть девяти баллов, предупреждают в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"ЦОДД: вечером загруженность дорог может достигнуть девяти баллов - рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле. В связи с окончанием рабочей недели сегодня вечерний час пик начнется раньше обычного - в 16:00. Сложно будет в центре и на вылетных магистралях по направлению в область, на ТТК, МКАД, на юге и в местах проведения строительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение осложняют гололедица, ремонтные работы, низкие скорости и мелкие ДТП.

"Если без машины не обойтись, то отложите поездки на более позднее время. Движение станет свободней после 20:00", - советуют в дептрансе.