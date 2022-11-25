В Карачаево-Черкесии расчищают береговую линию

25 ноя. 10:54

Участники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии в 2022 году очистили от мусора более 1 тыс. км берегов рек и озер, сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Диана Кочкарова в пятницу.

"В рамках всероссийской акции "Вода России" в 2022 году проведено 304 мероприятия по уборке берегов рек от мусора, очищено более 1 013 км береговой линии, собрано 7,1 тыс. куб. м мусора. Участие в мероприятиях приняли более 173 тыс. человек", - сказала она в беседе с ТАСС.

Кочкарова отметила также, что республика ежегодно с 2014 года принимает участие во всероссийской акции "Вода России".