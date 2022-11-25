Россиян ожидает прибавка к пенсии с нового года

25 ноя. 10:46

Министр труда России Антон Котяков сообщил, что с 1 января 2023 года неработающим пенсионерам увеличат пенсии.

"Индексация составит 4,8%, - сказал он, отметив, что по итогам двухэтапного увеличения размера выплат совокупный прирост пенсий по отношению к январю 2022 года составит 15,3% в годовом выражении, пишет "Интерфакс".

Напомним, с 1 июня в России была проведена промежуточная индексация пенсий на 10 %. При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, индексации пенсий работающим россиянам не будет.