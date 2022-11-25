США и Казахстан обсуждают альтернативные пути экспорта казахстанской нефти

25 ноя. 10:33

Энергетические компании США обсуждают с руководством Казахстана новые каналы экспорта нефти из республики с учетом санкций в отношении России. Об этом сообщил посол США в Астане Дэниел Розенблюм.

В этой связи он напомнил о достигнутых договоренностях, что с начала следующего года казахстанскую нефть будут транспортировать через Азербайджан.

"Одна из основных вещей, за которой мы следим, - экспорт нефти и ресурсов из России в рамках санкций. Чтобы экспорт Казахстана дошел до нужного адресата, необходима координация действий между ЕС, США и Казахстаном", - цитирует дипломата informburo.kz.

Розенблюм отметил, что вопрос стоит остро.