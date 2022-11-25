Из Грозного можно будет улететь в Китай через два года

25 ноя. 10:28

Директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев сообщил, что в 2024 году планируется запустить прямые рейсы из столицы Чечни в Китай.

Он отметил, что аэропорт сможет принимать грузовые судна, рассчитанные на 10-12 часов полета. По его словам, чтобы совершить полет из Грозного в Китай необходимо новая взлетно-посадочная полоса и специальное оборудование, пишет ТАСС.

Также Шахгириев назвал авиасообщение с Китаем выгодным для Чечни, поскольку предприятия страны производят комплектующие, технику, одежду и другие товары. Кроме того, он уверен, что прямые полеты привлекут в Грозный еще больше туристов, в частности жителей Китая.