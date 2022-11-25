В Тбилиси рассказали, куда направят бюджет в следующем году

25 ноя. 10:20

Тбилисский мэр Каха Каладзе перечислил ключевые направления бюджета городского муниципалитета будущего года.

Он отметил, что бюджет будет в основном направлен на социальные программы и здравоохранение, а также инфраструктурные работы. По его словам, социальные программы очень важны, поскольку администрация помогает многим людям и семьям.

Каладзе подчеркнул, что у мэрии есть много важных программ - трансплантация печени, финансирование операций, программы, поддерживающие детей с аутистическим расстройством и много другое.

"Социальное направление и здравоохранение будет одним из самых важных компонентов и бюджете будущего года, также, как и инфраструктурные проекты. Важно осуществлять подобные проекты в городе", - цитирует его Sputnik Грузия.

В заключения градоначальник добавил, что окончательная версия бюджета 2023 года будет готова в декабре.