"Ликуд" подписала первое коалиционное соглашение для создания кабмина в Израиле

25 ноя. 10:00

Партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" подписала первое коалиционное соглашение с ультраправой партией "Оцма ехудит" ("Еврейская сила"), лидер которой Итамар Бен-Гвир получит в формируемом правительстве должность министра по национальной безопасности, информирует государственное израильское радио Kan.

Уточняется, что это пока только первый шаг в создании правительственной коалиции по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборов.

"Оцма ехудит" после подсчета голосов откололась от блока "Религиозный сионизм", который получил 14 мест в Кнессете (парламенте). Для создания устойчивого правительства Нетаньяху нужна поддержка как минимум 61 из 120 депутатов однопалатного парламента.