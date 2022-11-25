На улице Истикляль в Стамбуле из-за теракта введен запрет на публичные и культурные мероприятия

25 ноя. 9:59

В Стамбуле ввели запрет на проведение публичных, культурных, коммерческих и иных мероприятий, шествий, а также выступления уличных музыкантов на улице Истикляль, где 13 ноября произошел террористический акт. Об говорится в сообщении, размещенном на сайте губернаторства турецкого мегаполиса.

Как отмечается, решение о запрете было принято в целях предотвращения новых терактов в популярном среди жителей и туристов месте, передает ТАСС.

Ранее с 1,5-километровой улицы убрали все деревья и скамейки.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек, более 80 пострадали. Полиция задержала 60 подозреваемых в причастности к теракту, включая его исполнительницу.