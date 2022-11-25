Ильхам Алиев: "Срединный коридор" требует стабильности и безопасности 

25 ноя. 9:34

Сегодня в Университете ADA в третий раз проходит международная конференция с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященная региональной геоэкономике – "Вдоль "Срединного коридора": геополитика, безопасность и экономика". Как подчеркнул азербайджанский лидер, дискуссии в этом формате вносят вклад в понимание внешними игроками региональных реалий, планов Азербайджана и взаимодействия республики с соседями, передает "Вестник Кавказа".



Ильхам Алиев подчеркнул, что реализация столь масштабного проекта, как "Срединный коридор", действительно требует учета вопросов и экономики, и безопасности, и геополитики. "Без обеспечения безопасности и раскрытия экономического потенциала будет невозможно достичь целей полноценного использования "Срединного коридора", который принесет выгоду всем странам региона. Один из важных элементов реализации любого масштабного проекта – это стабильность. Азербайджан – страна, где стабильность сохраняется много-много лет. И это один главных факторов нашего экономического развития. Роль, которую Азербайджан сейчас играет на международной арене, стала возможной благодаря нашей внутренней политике", - сообщил он.



"Сильная экономика, политическая и экономическая стабильность, предсказуемость политики нашего правительства – все эти факторы наряду с налаживанием отношений и близких связей с таким числом стран, с каким только возможно, привели к сегодняшним реалиям. Наряду с этим важно и то, что каждая страна, которая участвует в "Срединном коридоре", сделала для его реализации, то есть какую транспортную и логистическую инфраструктуру построила на своей земле", - добавил президент Азербайджана.

Азербайджанский лидер обратил внимание на геоэкономическую предопределенность внешней политики республики. "География Азербайджана хорошо всем известна. Мы внутриматериковая страна, у нас нет прямого выхода к мировым океанам. Поэтому, идет ли речь о наших энергетических проектах или транспортных проектах, нам необходимо очень много работать, чтобы достичь наших целей. С другой стороны, преимущество нашего географического положения – то, что мы находимся на пересечении Европы и Азии, фактически посередине между двумя континентами, что позволяет нам играть важную роль в вопросах взаимодействия", - сообщил он.



"Физическая возможность строительства инфраструктуры была самым важным вопросом. Мы инвестировали в этот сектор на протяжении многих лет, и теперь, когда мы смотрим на наши железнодорожные пути и автомагистрали, мы видим, что в Азербайджане все готово. 5 лет назад вместе с нашими партнерами мы запустили проект железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс". Сегодня, когда мы видим возрастающий объем грузов, которые проходят через нашу страну, мы решили расширить инвестиции в грузинскую часть дороги "Баку-Тбилиси-Карс". Сумма будет превышать $100 млн. Мы планируем закончить этот проект в течение 1-1,5 лет", - проинформировал Ильхам Алиев.



"Другие проекты, как коридор "Север-Юг" и "Восток-Запад", являются синергичными с этим. Азербайджан участвует в обоих коридорах, большинство транспортной и логистической инфраструктуры для данных коридоров у нас уже построены. Теперь мы просто модернизируем их, строим новые железнодорожные ветки, чтобы повысить скорость поездов. Вместе с этим мы инвестируем в транспортную инфраструктуру, в частности, в воздушные грузоперевозки. Наш морской торговый порт, относительно новый элемент транспортных проектов, будет расширен с сегодняшних 15 млн т в год до 25 млн т в год, потому что в этом есть необходимость из-за новой геополитической ситуации в мире, ведь требуется перевозить больше грузов через Азербайджан", - рассказал президент Азербайджана.



"Мы также в процессе завершения наших проектов по строительству аэропортов. После того, как будет открыт аэропорт в Лачине – третья воздушная гавань на освобожденных территориях – число международных аэропортов в Азербайджане достигнет девяти. Они будут использоваться не только для пассажироперевозок, но и для грузоперевозок. Мы ожидаем стремительный рост объема грузоперевозок через Азербайджан, и мы к этому готовы. Если прибавить к этому наш потенциал в области морских перевозок и возможности нового судостроительного завода в Баку, то станет ясно, что мы безусловно сможем достичь то, что запланировали. Для перевозки дополнительных объемов грузов по Каспию нам понадобятся новые танкеры, паромы и грузовые суда", - поведал Ильхам Алиев.



Завершая вступительное слово, азербайджанский лидер отметил, что участники конференции посетят сегодня Агдам. "Я также хочу поблагодарить вас за это. Вы своими глазами увидите результаты 30-летней армянской оккупации", - сказал он.

Отвечая на вопрос экс-посла США в Азербайджане, бывшего помощника госсекретаря по Южному Кавказу Мэтью Брайзы об участии в трансрегиональных проектах Туркменистана и Турции, Ильхам Алиев подчеркнул, что уже работающие транспортные маршруты позволяют всем странам каспийского региона быть более интегрированными. "Наше взаимодействие с Туркменистаном имеет долгую историю, и сегодня мы осуществляем важный транзит грузов из Туркменистана через наш торговый морской порт Алят. Мы выделили специальное пространство исключительно для грузов из Туркменистана. Также мы начали своповые операции с туркменским газом по причине того, что наша промышленность растет и требует большие объемы энергоресурсов. Промышленность развивается, население увеличивается, мы активно восстанавливаем Карабах и Восточный Зангезур, поэтому потребность в природном газе безусловно будет нарастать", - пояснил азербайджанский лидер.



"Мы продолжим сотрудничество с иностранными компаниями, планирующими увеличить добычу газа на существующих месторождениях Азербайджана, а также на новых месторождениях, которые будут введены в эксплуатацию со следующего года, в частности, речь о большом месторождении газового конденсата "Апшерон". В первую фазу на нем будет добыто 1,5 млрд кубометров газа, есть потенциал нарастить добычу в несколько раз. Вместе с этим необходимо расширять существующую трубопроводную систему. Мы недавно, менее двух лет назад, завершили строительство последней части "Южного газового коридора" – трубопровода TAP, и видим сейчас необходимость расширить его мощность в два раза – с 10 до 20 млрд кубометров в год. Для этого потребуется консолидированное решение и инвестиции всех участников проекта. У Азербайджана только 20% акций в TAP, и мы надеемся, что наши партнеры нас поддержат", - отметил он.



"Также нужно расширение TANAP с 16 до 32 млрд кубометров в год, поскольку его мощность почти полностью задействована. Все это требует дополнительных вложений, в связи с чем нам необходимо заняться организацией транзита вместе с нашими турецкими коллегами. Без этого невозможно удовлетворить потребности европейских потребителей, а также возрастающий спрос на газ в самой Турции. У нас есть возможность, не теряя времени, задействовать Трансбалканский газопровод, особенно учитывая, что Греция и Болгария договорились о соединении трубопроводов в прошлом месяце. Мощность этого газопровода 3 млрд кубометров в год, и мы готовы обеспечить необходимые объемы в течение месяца – однако для этого нам нужно организовать транзит через Турцию. К сожалению, мы пока не достигли решения, переговоры продолжаются и длятся дольше, чем мы рассчитывали. Я надеюсь, мы придем к соглашению, потому что если оно не будет достигнуто, все наши планы обеспечить дополнительным газом Турцию и Европу будут поставлены под угрозу", - предупредил Ильхам Алиев.



"В июле этого года мы подписали меморандум о взаимопонимании с Еврокомиссией по повышению поставок газа в два раза. У нас есть соответствующий потенциал. Во-первых, как я сказал, это новые газовые месторождения, которые мы планируем запустить в ближайшие годы, помимо "Апшерона" я могу назвать "Умид-Бабек", "Асиман", "Шафаг" и многие другие. Во-вторых, серьезные реформы в нашей энергетической компании SOCAR – новое корпоративное руководство, прозрачность и эффективность – помогут обеспечению поставок дополнительных объемов газа. Стоит сказать и о наших проектах, которые мы вместе с иностранными инвесторами начали в сфере возобновляемой энергии. Два проекта уже в разработке, и 470 МВт ветряной и солнечной энергии будут доступны, вероятно, к концу следующего года, а также 230 МВт солнечной энергии в Джебраиле. Они позволят нам сэкономить дополнительные объемы газа. Другими словами, у нас будет возможность всецело выполнить меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией – но для этого нам надо заключить договоренности с нашими турецкими друзьями. Я надеюсь, что это случится как можно скорее", - подчеркнул президент Азербайджана.