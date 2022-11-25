Из Сирии репатриировались 16 граждан Азербайджана

25 ноя. 9:45

В Азербайджан из Сирии возвратили 16 человек, включая 13 детей и 3 женщин, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Граждан страны доставили в ходе поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана. После установления их местонахождения, личности и гражданства страны людей репатриировали через Турцию, куда были командированы сотрудники соответствующих государственных учреждений, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии.

Кроме того, посольство Азербайджана в Турции предоставило гражданам "Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику" и авиабилеты. 24 ноября их репатриировали на родину в сопровождении делегации. Правительство предпримет все меры для их реинтеграции и реабилитации.

Стоит добавить, что в Азербайджан из Ирака и Сирии репатриировано в целом 409 граждан, в том числе 380 детей и 29 женщин.