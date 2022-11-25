Иран будет закупать в России продукцию птицеводства

Иран и Россельхознадзор пришли к соглашению о поставках из России птицеводческой продукции, соглашение было достигнуто в ходе визита представителей службы в Тегеран.
Ветеринарная организация министерства сельскохозяйственного джихада Ирана разрешила ввоз в страну продукции с пяти российских птицеперерабатывающих предприятий. Экспорт будет идти под гарантии Россельхознадзора.
В будущем список компаний, имеющих право поставлять продукцию птицеводства в Иран планируется расширить, добавили в Россельхознадзоре.