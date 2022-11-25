Пассажирские автобусы столкнулись в Караганде

25 ноя. 8:55

Один человек погиб в результате аварии с участием пассажирских автобусов в Караганде.

"В результате ДТП водитель автобуса № 41 от полученных травм скончался на месте. Около 15 человек из числа пассажиров и водителя маршрута № 146 доставлены в медицинское учреждение. В момент происшествия автобус № 41 был пустой", – говорится в сообщениидепартамента полиции Карагандинской области.

По данным правоохранителей, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту открыто уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы, передает Sputnik Казахстан.