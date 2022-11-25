Москвичам пообещали леденящие выходные

25 ноя. 8:45

Умерено морозная погода до минус 5 градусов днем и высокое атмосферное давление ожидаются в столичном регионе в выходные дни, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В выходные дни погода ожидается умерено морозной, в дневные часы от минус 3 до минус 5 градусов, по ночам до минус 6-8 градусов. Без существенных осадков, облачная с прояснениями [погода]", - сказал он, добавив, что ветер будет восточный слабый - 2-7 м/с., добавил он.

"Атмосферное давление очень высокое - 760 мм ртутного столба в субботу, в воскресенье - 763 мм", - цитирует Синенкова ТАСС.