КЧР получит два передвижных медицинских комплекса

25 ноя. 8:21

В Карачаево-Черкесию к весне следующего года поступят два передвижных медицинских комплекса, которые будут использоваться для оказания медпомощи в селах, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«До конца первого квартала 2023 года в 68 регионов страны дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в небольших населенных пунктах. В Карачаево-Черкесию поступят два передвижных медицинских комплекса. Распоряжение о распределении по субъектам подписал премьер Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в федеральном бюджете на поставку медицинской спецтехники заложено 2,75 миллиарда рублей.