В Кисловодске стартовала масштабная экологическая акция «Чистое будущее Кисловодска – в чистом настоящем», сообщил мэр города Евгений Моисеев.
По его словам, на территории курорта 1000 кубометров мусора. Ликвидировать свалки начнут в эту субботу.
«Горожане, организации, санатории выйдут на общегородской субботник. Будем закрывать пути к ущельям и другим территориям, куда вывозят мусор: устанавливать шлагбаумы, вырывать рвы. Места, где ликвидируем свалки, будут оборудованы камерами», - поделился планами он.
Далее Моисеев отметил, что в настоящее время идёт работа по привлечению к уголовной ответственности нарушителей, которые ранее вывезли мусор в Аликоновское ущелье.
Путь к ущельям закроют в Кисловодске
В Кисловодске стартовала масштабная экологическая акция «Чистое будущее Кисловодска – в чистом настоящем», сообщил мэр города Евгений Моисеев.
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