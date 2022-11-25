Путь к ущельям закроют в Кисловодске 

25 ноя. 7:55

В Кисловодске стартовала масштабная экологическая акция «Чистое будущее Кисловодска – в чистом настоящем», сообщил мэр города Евгений Моисеев.

По его словам, на территории курорта 1000 кубометров мусора. Ликвидировать свалки начнут в эту субботу.

«Горожане, организации, санатории выйдут на общегородской субботник. Будем закрывать пути к ущельям и другим территориям, куда вывозят мусор: устанавливать шлагбаумы, вырывать рвы. Места, где ликвидируем свалки, будут оборудованы камерами», - поделился планами он.

Далее Моисеев отметил, что в настоящее время идёт работа по привлечению к уголовной ответственности нарушителей, которые ранее вывезли мусор в Аликоновское ущелье.