Назван возраст, когда пора переходить на ЗОЖ

Врач-терапевт Мария Черняева напомнила, что после 40 лет употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям, чем раньше.
По ее словам, в организме замедляются многие важные процессы в органах и тканях, сказала Черняева в беседе с радио Sputnik.
"Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин", – отметила терапевт.
Также медик уточнила, что начиная с этого возраста человек может хуже усваивать некоторые продукты, в частности, жирные и сладкие блюда.