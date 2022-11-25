Назван возраст, когда пора переходить на ЗОЖ

25 ноя. 7:37

Врач-терапевт Мария Черняева напомнила, что после 40 лет употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям, чем раньше.

По ее словам, в организме замедляются многие важные процессы в органах и тканях, сказала Черняева в беседе с радио Sputnik.

"Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин", – отметила терапевт.

Также медик уточнила, что начиная с этого возраста человек может хуже усваивать некоторые продукты, в частности, жирные и сладкие блюда.