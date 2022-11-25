Страны СНГ и РФ нарастили товарооборот на 7% за девять месяцев

25 ноя. 6:45

Замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач сообщил о росте товарооборота между РФ и странами СНГ на 7% за девять месяцев текущего года.

По его словам, основная часть товарооборота пришлась на тройку ключевых российских партнеров. «Белоруссия — $31 млрд (рост на 9%), Казахстан — $20 млрд (+9%) и Узбекистан — $6 млрд (+36%)», - сказал Вольвач в ходе заседания Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств — участников СНГ.

Он добавил, что между регионами России и странами СНГ действуют около 400 соглашений о сотрудничестве.