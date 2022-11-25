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Джейхун Байрамов начал визит в Актау

Джейхун Байрамов начал визит в Актау

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау. Здесь он примет участие во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.

Как сообщает МИД АР, как продолжение первой встречи, состоявшейся в Баку 27 июня 2022 года, целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений. Также планируется прибытие в Актау делегации из Грузии.

 

 

 

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