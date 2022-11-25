В Дагестана отремонтировали участок дороги, соединяющей горные районы с Махачкалой

25 ноя. 3:30

В Буйнакском районе Дагестана в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали 21 км дорог. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Как отмечается, специалисты завершили ремонт автомобильной дороги Буйнакск - Гимры - Чирката на участке км 0 - км 21. "Работы велись параллельно на двух участках дороги км 0 - км 8 и км 8 - км 21", - уточнили в пресс-службе, напомнив, что эта дорога республиканского значения соединяет горные районы и центральную часть Дагестана с Махачкалой

В министерстве рассказали, что дорожники устранили просадки и усилили основания дорожного полотна с заменой грунта, отремонтировали укрепленные кюветы и заменили водопропускные трубы. Помимо этого, были установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики и ограждения из бетонных блоков.