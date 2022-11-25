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Спасатели помогли пострадавшему туристу в КЧР 

Спасатели помогли пострадавшему туристу в КЧР 

Турист из Забайкалья повредил колено на экотропе в Карачаево-Черкесии, информирует пресс-служба республиканского управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 
Сообщается, что на вызов выехали сотрудники Домбайской спасательной станции аварийно-спасательной службы КЧР. Пострадавшему оказали доврачебную помощь, а затем помогли спуститься со склона.

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