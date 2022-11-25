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Пятница придет на Ставрополье с дождем и туманом 

Пятница придет на Ставрополье с дождем и туманом 

Гидрометцентр Ставропольского края проинформировал о том, что в регионе в пятницу установится туманная и пасмурная погода.   
Температура воздуха ночью будет колебаться между +2 до +7 градусов, днем от 8 до 13. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, возможны порывы до 11-14 м/c. Утром возможен туман. Днем пройдут небольшие дожди.  Днем в Ставрополе от + 9 до +11 градусов.

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