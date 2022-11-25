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Турецкий город греческой богини Артемиды

Валерия Третьякова, специально для "Вестника Кавказа"
Турецкий город греческой богини Артемиды

Античный город Эфес стал одним из самых известных туристических мест в Турции. В древности он считался одним из наиболее известных и богатых. Его удачное расположение на берегу Эгейского моря способствовало развитию торговли, искусства и науки. В городе чеканились собственные монеты. Однако море не только способствовало развитию города, но в дальнейшем повлияло и на его запустение.

Согласно легенде о создании города, оракул поручил сыну повелителя Афин Андроклу построить новый город, место для строительства которого Андрокл должен был найти сам. В этом ему должны были помочь костер, рыба и кабан. Во время путешествия вдоль берегов Эгейского моря Андрокл увидел рыбаков, жарящих рыбу на костре, пламя которого было большим. Искра от него попала в кусты, из-за чего оттуда выскочил кабан. Увидев это, Андрокл решил построить город в этих местах. Во время строительства он встретил Эфесию, предводительницу амазонок, в которую влюбился и назвал город в ее честь.

Однако окрестности города были населены еще до основания Эфеса, в эпоху неолита. В ходе раскопок были обнаружены также развалины поселений бронзового века. В этот период хетты обосновали тут свой город – Апаша (Апаса). И лишь в X веке до н.э. в этих местах был основан Эфес. Во время правления Андрокла было начато строительство храма Артемиды, который впоследствии вошел в список семи чудес света. Сам храм перестраивался много раз из-за землетрясений. Что касается жителей города, то они в основном занимались скотоводством, земледелием и рыбной ловлей.

В 541 году до н.э. лидийский царь Крез захватывает Эфес и переносит его центр ближе к храму Артемиды. Хотя Крез был известен своей скупостью, он не пожалел денег на развитие города, что впоследствии принесло плоды – именно во время его правления Эфес достиг своего процветания. Царь также вкладывал средства и в строительство нового храма Артемиды. В этот период в городе проживал древнегреческий философ Гераклит.

Позднее в город пришли персы. Жители приняли участие в восстании против них, но потерпели неудачу. Город от персов освободил в 334 году до н.э. Александр Македонский. С его именем также связана и история храма Артемиды. Существует легенда, что в ночь, когда родился будущий полководец, Герострат решил увековечить свое имя и сжег храм Артемиды. Крылатое выражение "Геростратова слава" появилось именно благодаря ему. Позднее храм был восстановлен благодаря содействию как раз Александра Македонского.

Власть в городе менялась много раз. В 283 году до н.э. на смену Македонскому пришел Лисимах, который решил перенести город в долину, находящуюся в двух километрах от современных гор Панаир и Бюльбюль. Это было сделано для того, чтобы повысить уровень благополучия, а также обезопасить город от малярии. Новый город назвали Арсиное, в честь супруги Лисимаха. В этот период город достиг своего наивысшего расцвета, который продолжался до появления в городе римлян.

Эфес был включен в состав Римской империи в 190 году до н.э. Правление римлян ухудшило положение в городе – были существенно увеличены налоги, возрос уровень преступности. Жители приняли участие в антиримском восстании, но впоследствии всё равно остались под властью Рима, а также должны были выплатить огромную контрибуцию, что повлияло на финансовое положение города. Ситуация изменилась, когда город вошел в римскую провинцию Азия, он стал быстро развиваться и в итоге, по данным античного историка Страбона, уступал по своему значению только Риму. Первые 200 лет нашей эры в городе велось активное строительство, усиливался культ Артемиды, была построена библиотека Цельса и новый театр.

Отдельно стоит сказать про библиотеку Цельса. По своей величине она уступала лишь Александрийской. В библиотеке Цельса хранилось более 12 тысяч свитков. Фасад здания украшали женские скульптуры, символизировавшие Премудрость, Добродетель, Мысль и Познание.

Далее в истории Эфеса наступил Византийский период, во время которого был окончательно разрушен храм Артемиды. Камень из этого храма пошел впоследствии на строительство многих сооружений, среди которых есть и Софийский собор.

После землетрясения 614 года город стал угасать, гавань заполнилась илом, торговля прекратилась. Люди стали покидать город. В 1090 году в эти места пришли турки-сельджуки, но от крупного древнего города уже осталась небольшая деревня. Византия вновь вернула себе контроль над городом позднее и продержала его до 1308. В XIV веке город вновь отошел сельджукам, во время правления которых появились мечети, караван-сараи и турецкие бани. Однако уже в XV веке Эфес был заброшен.

Сегодня помимо развалин в Эфесе храма Артемиды и библиотеки Цельса, путешественники также могут посетить городскую площадь, Мраморную улицу и улицу Куретов, римские театры, дом Девы Марии и храм Адриана. В 2015 году город был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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