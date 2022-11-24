ЕС может принять решение о предоставлении Грузии статуса кандидата к концу 2023 года

24 ноя. 23:44

В конце 2023 года лидеры стран Европейского союза примут решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от выполнения Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса.

"Мы очень внимательно следим за этим процессом. Время пока есть, так как согласно календарю мы оценим имплементацию рекомендаций весной следующего года", - поведал дипломат.

Он отметил, что формальное мнение Еврокомиссии ожидается в октябре, а в конце 2023 года лидеры стран обсудят в рамках Евросовета прогресс Грузии и других стран, желающих стать членами ЕС.

По словам главы европейской миссии в Грузии, руководство страны разработало амбициозный план по выполнению рекомендаций и работа в этом направлении продолжается. Он рассчитывает, что реформы будут проведены с участием как правящих кругов, так и оппозиционных партий, гражданского общества и неправительственного сектора.