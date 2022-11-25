Почему дешевый американский газ так дорого стоит в Европе

ЕС находится под серьезным давлением: блок призывают ограничить цены на импортный природный газ, чтобы сдержать стоимость энергоресурсов, при этом большинство компаний, обогащающихся на продаже дешевого американского газа континенту с баснословной наценкой, европейские.

Politico пишет, что сжиженный природный газ (СПГ), загружаемый на танкеры в американских портах, стоит почти в четыре раза дороже на другой стороне Атлантики в основном из-за перебоев на рынке, спровоцированных практически полной потерей российских поставок.

Колоссальное давление оказывается на Европейскую комиссию с тем, чтобы она разработала план по ограничению цен на газ, но ряд стран во главе с Германией опасаются, что подобная мера вынудит перевозчиков отправлять грузы по другим направлениям. Комиссия тоже сопротивляется: ее предложение, обнародованное во вторник, содержит такие жесткие требования, которые не выполнялись даже во время летнего ценового кризиса.

Большая часть торговли сосредоточена в руках европейцев, уверен крупнейший американский экспортер СПГ. ”90% нашего производства мы продаем третьим сторонам, и большинство наших клиентов - обслуживающие компании, в числе которых Enel, Endesa, Naturgy, Centrica, Engie и тому подобные”, - говорит Кори Гриндал, исполнительный вице-президент отдела мировой торговли в Cheniere Energy, перечисляя названия крупнейших поставщиков энергии в Европе.

Cheniere Energy, 70% продукции которой отправляется в Европу, продает газ по фиксированной стоимости. В ее основе цена на американский бенчмарк Henry Hub, которая в настоящее время составляет $ 6 за миллион БТЕ. В среднем, цена всех контрактов компании - 115% стоимости Henry Hub плюс $ 3, объясняет Гриндал, то есть стоимость МВт/ч составляет около $ 33. Для сравнения, европейский бенчмарк TTF продается за € 119 за МВт/ч.

Наценка очень большая у тех, кто перепродает грузы СПГ на оптовом рынке Европы, наживаясь на опасениях, что газа на зиму не хватит.

Несмотря на переживания в отношении того, что европейские ограничения отправят газ более щедрым покупателям в Азии и приведут к сокращениям энергоснабжения по всему блоку, Гриндал решительно ответил ”нет” на вопрос о том, повлияют ли ценовые ограничения на контракты Cheniere Energy с европейскими компаниями. ”Наша балансовая отчетность зависит от долгосрочных контрактов”, - добавил Гриндал. Другими словами, если покупатели решат отдать свой ценный груз по более высокой цене за пределами Европы, это их дело.

Кто виноват

Разница в европейской и американской цене на газ не осталась незамеченной европейскими политиками. В основном, вина возлагается на американских производителей, а не на перекупщиков у себя дома. ”В сегодняшнем геополитическом контексте среди стран, которые поддерживают Украину, на газовом рынке две категории: те, кто платит огромные суммы, и те, кто продает по очень высоким ценам, - заявил французский президент Эмманюэль Макрон на встрече с промышленниками на прошлой неделе. - США - дешевый производитель, который продает нам по высоким ценам. Разве это по-дружески?”

Макрон нарочно не упомянул о том, что крупнейший контракт на американский газ принадлежит французской TotalEnergies.

В очередном отчете о прибыли, обнародованном в прошлом месяце, финансовый директор компании Жан-Пьер Сбрейр торжественно сообщил о том, что компания обеспечивает 10 млн тонн американского СПГ ежегодно. ”Это огромное преимущество для наших трейдеров, которые могут прибегать к арбитражу между США и ЕС. С учетом нынешних цен на СПГ, каждый груз обеспечивает $80, а то и $100 млн. Поэтому возможность перенаправления груза или арбитража между разными рынками - эффективный способ максимизировать прибыль. Доход такого масштаба отмечает начало новой главы для компании”.

Испанская Naturgy, ежегодно получающая 5 млн тонн американского СПГ по контракту с Cheniere Energy, в этом году тоже заработала почти в пять раз больше, чем в 2021 году, благодаря ”разнице в ценах на Henry Hub и TTF”, говорится в отчете компании за первые шесть месяцев года. Долгосрочные контракты с США не всегда были такими прибыльными. В 2016-2018 годах покупатели в основном теряли деньги на фиксированных сделках, от которых были вынуждены отказываться. В 2019 году, например, испанская Iberdrola свой 20-летний контракт с Cheniere Energy отдала азиатскому трейдеру Pavilion Energy, который сейчас обогащается на продажах на дорогом мировом рынке.

Британская Centrica попыталась и не смогла продать свой СПГ-портфель в 2020 году, когда общенациональные локдауны привели к рекордному падению цен. У компании 20-летний контракт с Cheniere Energy, истекающий в 2038 году. Поскольку сегодня цены отскочили, Centrica, входящая в состав компании British Gas, принадлежащей Shell, пожинает плоды и охотно заключает новые долгосрочные контракты. В частности, совсем недавно было подписано СПГ-соглашение на 15 лет, начиная с 2026 года, с американским экспортером Delfin. ”Для нас это важный источник прибыли”, - финансовый директор Centrica Крис О’Ши заявил инвесторам в пятницу на заседании по вопросу обновления торговой политики. В отличие от других грузов, например, ближневосточных, финальный пункт назначения которых ограничен покупателями в Азии, что предотвращает его перепродажу по более высоким ценам, американский газ меняет владельца как только оказывается на танкере - никаких оговорок по его продажам нет.

Покупатели могут направлять ценный товар туда, где его выгоднее всего продавать, иногда в ущерб клиентам у себя дома, если отказ обязательств по доставке обходится недорого.

”Мы контролируем только то, что в наших силах, - говорит Гриндал из Cheniere Energy. - Американский СПГ не привязан к пункту назначения. Что касается его погрузки на судна по заранее оговоренным ценам, мы стараемся проявить себя как надежные поставщики, выполняющие обязательства, которые у нас есть перед клиентами. Мы стремимся делать все возможное для того, чтобы помочь Европе справиться с ситуацией”.