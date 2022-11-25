На междугородние маршруты в Северной Осетии выйдут 67 новых автобусов 

25 ноя. 1:40

Междугородние поездки по Северной Осетии станут комфортнее: до конца текущего 2022 года в республику поступит 65 новых автобусов средней и большой вместимости, сообщили в пресс-службе главы региона.

"По поручению главы республики Сергея Меняйло мы разрабатываем документы транспортного планирования. Речь идет о повышении качества пассажирских перевозок и комплексном развитии инфраструктуры", - рассказал первый зампред республиканского правительства Мурат Агузаров, передает "АиФ-Ставрополь".

В республику уже прибыли 13 из 40 автобусов "ПАЗ Вектор NEXT", рассчитаных на перевозку 25 пассажиров, их будут использовать на межмуниципальных маршрутах. До конца года в регион поставят 25 китайских автобусов Higer, рассчитанных на вместимость от 28 до 50 пассажиров. Их планируют использовать для рейсов между регионами – в Чечню, КБР, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области.

Все они оборудованы тахометрами, датчиками ГЛОНАСС, терминалами для безналичной оплаты проезда и видеонаблюдением. Техника оформлена в лизинг, а сделку на 828 млн рублей субсидировало республиканское правительство.