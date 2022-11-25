Площадь единственной в Ростове мечети увеличат вдвое 

25 ноя. 0:28

В донской столице одобрили проект реконструкции и расширения единственной в городе мечети на улице Фурмановской, говорится в материале, опубликованном на портале "Главгосэкспертизы России".

Площадь мечети собираются увеличить по меньшей мере в два раза, поскольку сейчас внутри нее может собраться лишь 1500 человек, а мусульманское сообщество Ростова насчитывает 43 тыс человек, в в праздники мечеть не может принять всех желающих, передает "АиФ-Ростов".

Ранее мусульманская община планировала вернуть себе здание, в котором главная мечеть Ростова-на-Дону размещалась еще во времена Российской империи, однако сделать это не удалось.

Напомним, соборная мечеть Ростова была построена в 2002 году, однако здание занимает не весь отведенный под него участок.