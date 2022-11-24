Минздрав России предупредил о возможном росте заболеваемости ковидом из-за "цербера"

24 ноя. 23:25

Вариант омикрон-штамма "цербер" ввиду своей заразности может вызвать новый подъем заболеваемости коронавирусом в России, сообщил в четверг главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"Новый вариант вируса "цербер" - это вариант вируса "омикрон", того же штамма. Хотя он и не обладает какой-то особой патогенностью, тем не менее он способен быстро распространяться. Поэтому нельзя исключить подъема заболеваемости", - приводятся слова Чуланова в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время в России отмечается подъем заболеваемости гриппом совместно с ковидом. Чуланов призвал граждан носить маски в общественных местах и вакцинироваться, "поскольку несколько раз за период пандемии уже наблюдались подъемы и спады заболеваемости, потому что вирус действительно меняется".