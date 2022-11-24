Продажа билетов на автобусы в Шушу, Агдам и Физули на декабрь откроется 25 ноября

24 ноя. 23:14

В пятницу в 16:00 начнутся продажи билетов на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули на декабрь.

Приобрести билет можно через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Напомним, первые регулярные автобусы в Шушу и Агдам были запущены 24 января, в Физули - 25 июня.

По данным министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, с момента запуска автобусного сообщения указанные города в Карабахе посетили около 20 тыс человек.