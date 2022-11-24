Почти 700 тыс "умных" водяных счетчиков установят в Ташкенте

24 ноя. 21:50

В Ташкенте в домах появится 673 тыс "умных" счетчиков холодной воды, которые будут самостоятельно передавать данные. Установка приборов предусмотрена в рамках договора совместного управления по проекту "Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента" между МинЖКХ, столичным хокимиятом, "Тошкент шахар сув таъминоти" и французской SUEZ International SAS.

Проект предполагает и снижение потерь в системе питьевого водоснабжения на 12%, создание генпланов систем питьевого водоснабжения и канализации.

Общая стоимость проекта составляет более 218 млн евро, из них 154,5 млн евро будут получены из кредитных средств казначейства Франции и европейских банков, 64,3 млн евро выделит Узбекистан.

Монтажем "умных" счетчиков в столице Узбекистана занимается и южнокорейская K-Water. В ходе пилотного проекта, в 18 многоквартирных домах на массиве Куйлюк-1 Мирабадского района было установлено свыше 500 таких счетчиков из запланированных 610.