Туризм принесет Грузии в 2022 году более $3 млрд

24 ноя. 22:12

Доходы Грузии от туризма в 2022 году превысят $3 млрд, сообщила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

"В 2022 году доходы в туристическом секторе превысят $3 млрд. Этот показатель напрямую влияет на создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния местных жителей", - отметила она.

По словам Квривишвили, такие ожидания основаны на том факте, что Грузия сумела на 100% восстановить допандемийные показатели в сфере туризма.

За десять месяцев этого года доходы Грузии превысили $2,8 млрд. Чаще всего в Грузию приезжают туристы из России, Турции и Армении.