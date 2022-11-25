Надежды на восстановление Китая рухнули

Новая вспышка Covid-19 в Китае душит надежды на экономическое восстановление и усиливает опасения по поводу перебоев мировых цепочек поставок, увеличивая давление на глобальную экономику, которая и так замедляется в связи с тем, что центральные банки поднимают ключевые ставки, чтобы справиться с инфляцией.

Wall Street Journal пишет, что рекордное число заболевших и жесткие ответные меры властей обрушились на Китай в тот момент, когда он начал открываться. Правительство даже опубликовало обновленный план из 20 пунктов в отношении вирусного контроля, сократив, в частности, период карантина и упростив меры в отношении близких контактов в зараженным.

Продолжение политики нулевого ковида в следующем году означает, что мир не может полагаться на Китай как на локомотив экономического роста в условиях, когда американская и европейская экономики замедляются.

Эксперты ожидают, что США окажутся в рецессии в течение следующего года. ”Мы ожидали, что по мере замедления всего мира, Китай поднимет голову”, - говорит Шуан Дин, главный экономист региона Большого Китая и Северной Азии из гонконгской компании Standard Chartered. По его словам, восстановления не стоит ждать в первые шесть месяцев следующего года. Открытие экономики возможно только во второй половине года, если правительству удастся обеспечить достаточные уровни вакцинации и места в больницах.

По мнению аналитиков, единственный плюс от слабого роста китайской экономики в том, что спрос на энергию и другое сырье будет ниже.

За счет этого будет ослаблено повышательное давление на глобальную инфляцию, и, следовательно, центральным банкам, потребителям и владельцам бизнеса станет несколько легче. Проблема в том, что повторные серьезные перебои в глобальных цепочках поставок, как то было во время двухмесячного локдауна в Шанхае весной, могут сами по себе усилить давление на цены.

На этой неделе произошли столкновения между работниками крупнейшего в мире завода по сборке айфонов и полицией: в одном из корпусов крупнейшей фабрики в центральном Китае, вспыхнули волнения в связи с жесткими условиями вирусного контроля, соблюдаемыми в течение многих недель. Тысячи сотрудников завода Foxconn Technology Group ранее сбежали с места работы, а массовый карантин привел к ограничению мощностей на сборочных линиях. Компания Apple Inc. уже предупредила, что поставки современных телефонов будут ниже ожидаемых из-за перебоев.

Экономисты и эксперты по цепочкам поставок осторожно предполагают, что перебои масштабов шанхайского локдауна маловероятны, учитывая падение спроса со стороны Запада в связи с тем, что потребители снижают расходы. Однако, по их мнению, проблем все равно не удастся избежать, если локдауны будут введены в основных портах и аэропортах, а ограничения продолжатся и в следующем году.

”Будет ли все так плохо, как в прошлом? Едва ли”, - говорит Гленн Кепке, генеральный менеджер FourKites Inc, чикагского поставщика техники для отслеживания грузов. Но если вспышка усилится в городах с основными портами, в частности, в Шанхае, ”проблема будет очень серьезной”, уверен эксперт.

В среду Китай сообщил почти о 30 тыс. заболевших. Это рекордное количество случаев заболевания, вспышки зафиксированы в каждом регионе страны. Новые ограничения в отношении повседневной жизни и экономической активности были введены в таких городах, как Пекин, Гуанчжоу и Тяньцзине - крупном портовом центре. Шицзячжуан, город к юго-западу от столицы с населением в 11 млн человек, попытался ослабить меры по борьбе с коронавирусом, но изменил курс после появления сообщений о первых заболевших. Шанхай ужесточил меры в отношении приезжих, несмотря на то, что властям коммерческой столицы и экспортного узла Китая пока что удается держать вспышку под контролем. Местные СМИ передают, что в городе всего 68 заболевших.

Как пишет консалтинговая компания Capital Economics, более 80 городов страны борется с высокими уровнями инфицирования по сравнению с 50 во время шанхайского нокдауна. Это 80 городов обеспечивают половину годового ВВП страны и отправку до 90% экспорта. Экономические показатели сигнализировали о замедлении экономического роста еще до очередного раунда ограничений. Официальные данные по промышленности, строительству и сектору услуг в октябре показали сокращение, а экспорт упал по сравнению с годом ранее.

Влияние ограничительных мер в связи с ужесточением контроля со стороны властей проявляется в сокращении количества пассажиров в метро и снижении потока машин, отмечают экономисты. Предыдущие карантины привели к закрытию ресторанов, подорвали внутренний туризм и снизили промышленное производство из-за транспортных ограничений. В связи с очередной вспышкой ряд экономистов пересмотрели прогнозы роста в сторону понижения. Тин Лу, старший экономист по Китаю из гонконгской компании Нимура в уведомлении для клиентов отметил, что в четвертом квартале китайская экономика сократится на 0,3% по сравнению с третьим кварталом. Годовой прогноз роста он сократил с 2,9 до 2,8%.

В среду Государственный совет КНР пообещал оказать поддержку экономике на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Сумма обязательных резервов банков под депозиты вскоре будет сокращена ЦБ. Таким образом, банки смогут увеличить объемы кредитования.

По мнению экономистов, в следующем году масштабы восстановления будут зависеть от того, сможет ли Китай найти действенный путь отхода от своей стратегии нулевой толерантности к ковиду. Другие страны уже пережили жесткие и иногда повторяющиеся ”волны выхода” из пандемии по мере отказа от ограничительных мер, которые сами по себе зачастую наносят вред экономической активности, поскольку рабочая сила по-прежнему сталкивается с заболеванием, а люди ограничивают социальные контакты. Большинство экономистов сомневается, что Китай будет действовать решительно, ведь правительство предпочитает медленный, постепенный подход к ослаблению жесткой стратегии борьбы с ковидом. Лу и его коллеги уверены, что процесс ослабления едва ли начнется раньше второго квартала следующего года, и, скорее всего, он будет периодически откатываться назад, поскольку властям будет необходимо сдерживать очередные вспышки.

Экономика страны также страдает из-за спада на рынке недвижимости и готовится к новым проблемам в связи с решением США запретить экспорт современных полупроводников и соответствующих технологий в Китай из-за опасений в сфере нацбезопасности.

Глобальные экономические сигналы указывают на то, что нынешнее замедление усугубится, но в итоге окажется мягче. Бизнес-опросы демонстрируют падение производства в США и крупнейших экономиках Европы в ноябре. Прогноз смешанный, поскольку отдельные сектора обоих экономических блоков оказались устойчивыми, несмотря на высокую инфляцию и растущие ключевые ставки. Европа в меньшей степени страдает из-за российского решения ограничить поставки энергии, чем предполагали аналитики.

Сможет ли глобальная экономика избежать рецессии или же ее ожидает серьезный спад в значительной степени зависит от действий центральных банков: если поднимать ключевые ставки слишком агрессивно, может быть подорван рост, а неуверенные действия усугубляют инфляцию.

На встрече Федеральной резервной службы в этом месяце большинство управляющих выразили уверенность в необходимости замедлить темпы изменения ключевой ставки после четырех последовательных повышений на 0,75 процентных пункта. Очевидно, что агентство обеспокоено чрезмерным ужесточением.