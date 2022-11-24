Жителей Подмосковья предупредили о ночном тумане и гололедице

24 ноя. 21:34

МЧС предупреждает жителей Московской области о тумане до 10:00 25 ноября, а также о гололедице на дорогах.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 19:00 24 ноября до 10:00 25 ноября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Из-за гололедицы в Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности, он будет действовать до 12:00 понедельника.

Автомобилистов призывают быть аккуратнее на поворотах и соблюдать ПДД. Пешеходам советуют быть внимательными при переходе улиц и дорог.