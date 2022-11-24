Рамиз Гулиев представит в Баку фильм "Раст" в честь Ниязи

24 ноя. 21:23

В Баку в Международном центре мугама 28 ноября в 19.00 будет представлен телевизионный музыкальный фильм "Раст".

Ленту представит автором идеи фильма - выдающийся исполнитель на таре, народный артист, лауреат Государственной премии Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор Рамиз Гулиев.

Фильм основан на мугаме "Раст" и симфоническом мугаме "Раст" азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР Ниязи и снят к 110-летию со дня рождения маэстро Ниязи.

Съемки провело Азербайджанское государственное телевидение.

Работа над проектов велась на протяжении нескольких лет. В съемках приняли участие известные ханенде - народные артисты Алим Гасымов, Мансум Ибрагимов, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, Симфонический оркестр имени Ниязи, Ансамбль под руководством Рамиза Гулиева и другие. Ханенде в фильме исполняют дестгях в тандеме с симфоническим оркестром. Также деятели искусства декламируют стихи азербайджанских поэтов.