Интерпол задержал около 1 тыс человек по подозрению в киберпреступлениях

24 ноя. 20:54

Сотрудники полиции в рамках крупной операции Интерпола по борьбе с онлайн-мошенничеством задержали примерно 1 тыс человек. Об этом сообщили в Международной организации уголовной полиции.

"Отделы борьбы с мошенничеством ряда стран работали вместе с 28 июня по 23 ноября. Задержано около 1 тыс. человек, изъято почти $130 млн", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что операция проводилась в 30 странах мира.

Интерпол отмечает, что преступники использовали различные методы хищения денег. В частности, они "выдавали себя за других людей", "совершали мошенничества в сфере инвестиций" и "вводили в заблуждение пользователей сайтов знакомств", передает ТАСС.