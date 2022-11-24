В Дагестане начали аттестовывать экскурсоводов-гидов

24 ноя. 20:47

Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков проходит на площадке филиала Российского государственного университета туризма и сервиса в Махачкале, сообщает пресс-служба министерства туризма и народных художественных промыслов региона.

Уточняется, что первый этап проходят около 40 человек. "На площадке филиала Российского государственного университета туризма и сервиса в Махачкале проходит первый этап аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Тестирование проходят 38 человек", - приводит сообщение ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что вопросы тестов касаются истории, географии, культуры Республики Дагестан. Для того, чтобы пройти во второй этап (практическое задание), гидам нужно ответить правильно на 23 из 30 вопросов тестирования.