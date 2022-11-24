РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Дагестане начали аттестовывать экскурсоводов-гидов

В Дагестане начали аттестовывать экскурсоводов-гидов

Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков проходит на площадке филиала Российского государственного университета туризма и сервиса в Махачкале, сообщает пресс-служба министерства туризма и народных художественных промыслов региона.

Уточняется, что первый этап проходят около 40 человек. "На площадке филиала Российского государственного университета туризма и сервиса в Махачкале проходит первый этап аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Тестирование проходят 38 человек", - приводит сообщение ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что вопросы тестов касаются истории, географии, культуры Республики Дагестан. Для того, чтобы пройти во второй этап (практическое задание), гидам нужно ответить правильно на 23 из 30 вопросов тестирования.

625 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version