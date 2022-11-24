Новогодняя ель украсила Байконыр

24 ноя. 21:08

В Байконыре на площади Ленина в четверг установили и украсили новогоднюю елку, улицы города также начали украшать к новогодним праздникам.

На площади установлена 15-метровая каркасная елка, та же, что украшала город в прошлом году. Также на площади Ленина для детей будут сооружены горки.

"Ведутся проверки и ремонт светодиодных конструкций, размещенных на столбах освещения улиц города. Готовятся светодиодные панно для монтажа, которые будут установлены на пешеходной зоне "Арбат" и в различных районах города", - сообщили в администрации Байконыра.

Вскоре в городе будут установлены еще две елки, они разместятся у главных входов в государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" в молодежно-спортивном комплексе "Протон".