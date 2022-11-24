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Беспилотные грузовики поедут по М11 в будущем году

Беспилотные грузовики поедут по М11 в будущем году

В ближайшее время на скоростной трассе М11 Москва - Санкт-Петербург будут запущены беспилотные автомобили, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

"Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва - Петербург", - заявил он.

Эксперимент начнется с тестовых заездов беспилотных грузовиков на трассе М-11. С 2024 года беспилотные грузовики будут ездить по этой трассе в штатном режиме, они смогут перевозить коммерческие заказы.

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