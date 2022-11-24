Премьер Пакистана едет в Турцию

24 ноя. 19:59

В пятницу, 25 ноября, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приедет с двухдневным визитом в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Пакистана.

В рамках поездки Шариф встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить широкий круг вопросов двухсторонних отношений и ситуацию.

Вместе с турецким лидером они также посетят церемонию спуска на воду и передаче ВМС Пакистана третьего из четырех корветов класса "Ада", которые были построены в рамках турецкого проекта MILGEM. Новый корабль назвали PNS Khaibar.

Кроме того, премьер Пакистана встретится с представителями турецкого бизнес-сообщества и президентом Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ECO Trade and Development Bank, ETDB) Ялчином Юкселем, передает ТАСС.