Армении следует изучить Авраамский договор и заключить мир с Азербайджаном

Выступая на недавнем праздновании годовщины заключения Авраамского договора в Лондоне, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал акцент на преимуществах, которые стран-участницы достигли или достигнут в результате соглашения. Такой же акцент на дивидендах от примирения может стать ключевым элементом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, пишет посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов для Jerusalem Post.

Основываясь на своей давней политике поддержки региональной интеграции, реализации крупных инфраструктурных проектов и содействии процветанию посредством сотрудничества, Азербайджан предложил Армении продвинуться вперед в деле нормализации и восстановления транспортных и экономических связей. Тем не менее то, что мы продолжаем сейчас наблюдать, - это прагматичный, основанный на реальности подход Азербайджана в противовес продолжающемуся идеологическому и опасного для самой страны нежеланию Армении стать полностью интегрированной частью региона, в котором она расположена.

В 2020 году, примерно через два месяца после исторической церемонии подписания Авраамского договора, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и тем самым выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к выводу армянских войск, а также множество других международных документов.

Сразу после решающей военной победы Азербайджана и прекращения боевых действий в ноябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Армении действовать в направлении полной нормализации отношений. Это предложение поступило, несмотря на боль трех десятилетий незаконной оккупации Арменией, массовое перемещение населения и беспорядочные ракетные обстрелы армянами гражданских городов во время 44-дневной войны.

Как лидер независимой, быстрорастущей нации Ильхам Алиев понимает, что прочный мир является лучшей гарантией стабильности, безопасности и развития всего региона. Поэтому Азербайджан представил пять принципов для нормализации отношений, которые включают, среди прочего, взаимное признание территориальной целостности и делимитацию границ. Примечательно, что предложение изначально приветствовали в Армении, не в последнюю очередь потому, что оно основано на общепризнанных нормах международного права.

Сейчас необходимо, чтобы Армения перешла от расплывчатых заявлений с противоречивыми оговорками к подлинным усилиям по достижению мира. Не откладывая мирный процесс, отделываясь полумерами, или натравливая страны друг на друга, а взяв на себя ответственность за собственное будущее Армении. Что ясно показали последние два года, так это то, что затягивание подписания мирного соглашения не улучшило позицию Еревана, а, наоборот, сделало ее более шаткой.

Армения так и не стала полностью независимой

Отчаянные призывы Еревана к внешней поддержке, будь то ОДКБ, Франция или соседний Иран, хотя и тщетны, но вместе с тем не вызывают удивления. Тем не менее нельзя игнорировать самый очевидный урок из недавних событий в нашем регионе и самой Армении. Отказавшись от участия в подлинных мирных переговорах, за 30 лет конфликта Армения отвергала многочисленные мирные предложения, выдвинутые при посредничестве международного сообщества, а вмешательство внешних сил во внутренние дела страны привели к полному поражению и огромным потерям для поколений граждан Армении.

В то время как Азербайджан сосредоточен на восстановлении и реконструкции опустошенных бессмысленной армянской оккупацией территорий при участии международных партнеров, в том числе британских и израильских компаний, тактика затягивания армян, опять же, наносит ущерб их собственному будущему.

У обеих сторон есть свои претензии, например, освобожденные земли Азербайджана - одни из самых заминированных на земле. Кроме того, здесь продолжают обнаруживать массовые захоронения азербайджанцев, казненных армянскими войсками без суда и следствия.

Тем не менее упорная зацикленность армянских националистов на узком этноцентрическом мировоззрении, спорной проблеме и на пересказе мифов из своей истории и современности в каждом разговоре о мирном соглашении никому не помогает. Не помогает это и справиться со вполне ожидаемой травмой общества после поражения в войне, которую Армения сама себе устроила. Нормализация - это не только экономическая выгода, но и прочная основа для залечивания старых ран, преодоления вражды и отчуждения между соседями. Жизнеспособных альтернатив этому в мировой истории нет.

Партнерство Азербайджана с Израилем

Израилю не привыкать к затяжным переговорам, тактике проволочек и внешнему вмешательству. Тем не менее именно дальновидное видение всеобщего процветания лежит в основе успеха Авраамского договора. Многие предполагают, что источником вдохновения для договоренностей послужили давнее партнерство и искренняя дружба Азербайджана с Израилем.

Недавнее и долгожданное решение парламента Азербайджана об открытии посольства в Израиле скрепляет это партнерство официальным дипломатическим присутствием. Более того, как решительный сторонник мира между израильтянами и палестинцами и друг палестинского народа, Азербайджан также объявил об открытии представительства в Рамаллахе. В условиях, когда нестабильность вокруг региона усиливается, а напряженность в более отдаленных местах нарастает еще сильнее, Армении пора взять пример с Авраамского договора и, глядя в будущее, а не зацикливаясь на своем прошлом, не упустить на этот раз историческую возможность для мира.