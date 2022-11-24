Около половины россиян мечтают о работе в "Газпроме"

24 ноя. 20:04

Опрос ВЦИОМ показал, что 40% россиян считают "Газпром" наиболее привлекательным местом для работы.

"В ходе опроса россиянам трудоспособного возраста предложили выбрать наиболее привлекательные для работы российские компании. Второй год подряд рейтинг возглавляет "Газпром" (40%, 2021 год - 32%)", - сообщает ВЦИОМ.

Также россияне отметили "Российские железные дороги" (16%), "Роснефть" (15%) и "Яндекс" (14%). По 10% опрошенных назвали хорошим местом работы Сбербанк и Росатом. "Лукойл" и Роскосмос предпочли бы по 9% россиян, "Норникель" - 7%.

Опрос показал, что 49% россиян оценивают привлекательность компании как работодателя на основании информации из интернета, 42% делают выводы на основе личных свидетельств бывших и действующих сотрудников данной организации.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3 октября совместно с премией Anews "Лучшие в России". В нем приняли участие 1,6 тыс россиян. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.