Грузинские депутаты обвинили США за попытки вызволить Саакашвили из тюрьмы

24 ноя. 19:44

США активно работают над тем, чтобы вызволить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сказано в заявлении общественного движения "Сила народа", в которую входят депутаты парламента Грузии, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта".

"Нам известно, что посольство [США в Грузии] активно работает над освобождением Саакашвили. Активность неправительственных организаций, Ломджарии и известных европарламентариев наглядное тому подтверждение", - сказано в заявлении, размещенном в социальных сетях.

В нем также отмечается, что США боятся реакции грузинского населения и поэтому об освобождении Саакашвили открыто не говорят. В "Силе народа" добавили, что американцы при этом неоднократно просили и продолжают просить представителей властей Грузии, передает ТАСС.