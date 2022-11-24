РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузинские депутаты обвинили США за попытки вызволить Саакашвили из тюрьмы

Грузинские депутаты обвинили США за попытки вызволить Саакашвили из тюрьмы

США активно работают над тем, чтобы вызволить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сказано в заявлении общественного движения "Сила народа", в которую входят депутаты парламента Грузии, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта".

"Нам известно, что посольство [США в Грузии] активно работает над освобождением Саакашвили. Активность неправительственных организаций, Ломджарии и известных европарламентариев наглядное тому подтверждение", - сказано в заявлении, размещенном в социальных сетях.

В нем также отмечается, что США боятся реакции грузинского населения и поэтому об освобождении Саакашвили открыто не говорят. В "Силе народа" добавили, что американцы при этом неоднократно просили и продолжают просить представителей властей Грузии, передает ТАСС.

1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version