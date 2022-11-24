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В Грузии назвали дату выхода нового сезона The Voice of Georgia 

В Грузии назвали дату выхода нового сезона The Voice of Georgia 

Новый сезон вокального проекта The Voice of Georgia, победитель которого представит Грузию на "Евровидении - 2023", выйдет 8 декабря, сообщает пресс-служба Первого канала. 
Наставниками телешоу станут певцы Степане Мгебришвили, Сопо Торошелидзе, композитор Давид Эвгенидзе и экс-солист группы "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе. Ведущей шоу будет Гванца Дараселия. 
The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.

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