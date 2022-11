В Грузии назвали дату выхода нового сезона The Voice of Georgia 

24 ноя. 19:33

Новый сезон вокального проекта The Voice of Georgia, победитель которого представит Грузию на "Евровидении - 2023", выйдет 8 декабря, сообщает пресс-служба Первого канала.

Наставниками телешоу станут певцы Степане Мгебришвили, Сопо Торошелидзе, композитор Давид Эвгенидзе и экс-солист группы "Кучис бичеби" Дато Порчхидзе. Ведущей шоу будет Гванца Дараселия.

The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.