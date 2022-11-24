Туроператоры остаются должны россиянам до 3 млрд рублей

24 ноя. 19:19

Размер долга туроператоров перед клиентами за несостоявшиеся поездки с 2020 года поездки назвали в АТОР.

Среди причин отмены поездок - пандемия коронавируса и специальная военная операция.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что долг перед российскими туристами составляет примерно два-три млрд рублей. "Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", - отметила Ломидзе.

В октябре экс-глава Ростуризма Зарина Догузова говорила о долге туроператоров перед клиентами в размере 10 млрд рублей.