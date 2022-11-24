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В Ставропольском крае в 2022 году получили гранты семь фермерских хозяйств

В Ставропольском крае в 2022 году получили гранты семь фермерских хозяйств

В Ставропольском крае в 2022 году выделили гранты на развитие дела семи семейным фермам. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

"В рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в этом году на развитие семейных ферм предусмотрено 100 млн рублей", - сообщил замминистра сельского хозяйства края Виктора Фетисова.

По его словам, средства получили фермерские хозяйства, занимающиеся производством картофеля, молочным и мясным скотоводством, передает ТАСС.

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