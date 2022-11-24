Петропавловск вводит туристский взнос с Нового года

24 ноя. 19:10

С 1 января иностранцы за пребывание в Петропавловске будут обязаны платить туристский взнос - 5% от стоимости пребывания.

Согласно проекту постановления "Об утверждении ставки туристского взноса для иностранцев", который опубликован на сайте открытых нормативно-правовых актов 23 ноября, власти города решили утвердить ставку туристского взноса в размере 5% от стоимости пребывания в связи с притоком иностранных туристов.

Решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

"Данная ставка утверждена на основании официальных статистических данных за первое полугодие 2022 года в сравнении с первым полугодием 2021 года. Произошло увеличение количества иностранных туристов (нерезидентов) в местах размещения на 204,3 процента, что позволяет применить ставку туристского взноса в размере пяти процентов от стоимости пребывания", - говорится в пояснительной записке к документу.