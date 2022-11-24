Представители НАТО ознакомились с направлениями деятельности ВМС Азербайджана

24 ноя. 18:40

В четверг, 24 ноября, представители Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе посетили ВМС Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ходе визита гостей рассказали об истории и направлениях деятельности ВМС. После этого представители НАТО поведали об истории создания, структуре и общей деятельности Североатлантического альянса.

Затем были даны ответы на интересующие вопросы. В заключение было сделано фото на память.

Напомним, представители Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе прибыли в Азербайджан в рамках "Дней НАТО".