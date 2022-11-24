Названы лучшие горнолыжные курорты России

24 ноя. 18:33

Лучшими в России курортами признаны "Красная Поляна" в Краснодарском крае, "Шерегеш" в Кемеровской области и фанпарк "Бобровый лог" в Красноярском крае, следует из результатов народного голосования первой национальной премии "Горы России", пишет ТАСС.

Курорт "Красная Поляна" вышел в лидеры, благодаря безупречному сервису и большому набору развлечений. "Шерегеш" россияне посчитали самым событийным горнолыжным курортом. Красноярский фанпарк "Бобровый лог" признан лучшим в России горнолыжным курортом в черте города.

В топ-10 вошли также подмосковный горнолыжный парк "Волен-Степаново", мурманский "Большой Вудъявр", горно-туристический центр "Газпром" в Краснодарском крае, всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии, всесезонный курорт "Губаха" в Пермском крае, горнолыжный курорт "Абзаково" в Башкирии и "Горный воздух" в Сахалинской области.